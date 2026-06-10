Звезду «Тайны следствия» Поднозова перевели в обычную палату после реанимации

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Фото: t.me/osobnjak_theatre

Российского актера Дмитрия Поднозова, известного по ролям в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщил его сын Владимир Поднозов агентству ТАСС. Состояние актера улучшилось.

Ранее, 7 июня, жена актера Алиса Олейник рассказывала, что Дмитрий Поднозов находился в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной стала онкология.

- Дмитрий находится в реанимации, его состояние тяжелое, - поделилась Олейник с ТАСС.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Он учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Также Поднозов основал Санкт-Петербургский драматический театр «Особняк» в 1989 году совместно с Тамарой Крехно и Игорем Лариным. Среди недавних значимых работ актера - фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал». В 2018 году фильм «Сердце мира» с его участием получил гран-при на фестивале «Кинотавр».