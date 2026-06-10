«Зенит» продлил контракт с 18-летним Даниилом Кондаковым до 2031 года

Даниил Кондаков в "Зените" до 2031 года. Фото: ФК "Зенит".

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кондаковым на срок до 2031 года. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба. Напомним, Кондакову всего 18 лет, но во второй половине прошлого сезона он провел 10 матчей в составе зенитовцев в РПЛ, Семак доверял ему даже чаще, чем некоторым легионерам. Кроме того, яркую игру Даниила отмечал сам Андрей Аршавин.

- Кондаков дебютировал в основном составе «Зенита» 30 сентября 2025 года. Тогда полузащитник вышел на поле в Кубке России против «Рубина» из Казани. В общей сложности молодой талант сыграл 15 игр за первую команду, на его счету есть одна голевая передача, а также титул чемпиона России, завоеванный вместе с «Зенитом» по итогам сезона 2025-2026, - сообщает городское издание.

Добавим, что сейчас почти все зенитовцы находятся в отпуске, лишь некоторые легионеры готовят в составе своих национальных команд к чемпионату мира в США, Мексике и Канаде.