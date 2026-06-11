Испытания ВСМ Москва - Петербург начнутся в 2027 году

Протяженность дороги составит около 700 километров. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта России поставило задачу: уже в следующем году запустить тесты на высокоскоростной железной дороге между Москвой и Петербургом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

- Испытания нужны, чтобы сделать выводы, что-то донастроить и доработать. На всем участке, где будут проходить тесты, уже развернута стройка, - пояснил Никитин.

Министр добавил, что для первого высокоскоростного поезда сварены 11 кузовов вагонов. Пять из них уже покрасили. Еще четыре вагона сейчас монтируют окна и различные системы.

Напомним, магистраль строят по поручению президента Владимира Путина. Это часть нацпроекта «Эффективная транспортная система». Протяженность дороги составит около 700 километров. Она пройдет по шести регионам, где живут почти 30 млн человек.

Ожидается, что после запуска поездов пассажиропоток между двумя столицами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. Проектирование и строительство должны завершиться в 2028 году, тогда магистраль и начнет работать.