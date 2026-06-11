Пьяный мужчина с ножом напал на мужчину в парадной на Лиговском

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пьяный приезжий из Коми ударил ножом в живот мужчину в парадной на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Неадекватный мужчина пытался проникнуть в одну из квартир вечером 10 июня. Из жилища вышел 34-летний хозяин. Между ними завязался конфликт, в ходе которого нападавший ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости в тяжелом состоянии увезли в больницу.

- Полицейские, приехавшие на место, задержали подозреваемого прямо в парадной. Мужчина нигде не работает и был сильно пьян, - уточнили в полиции.

На него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Задержанного поместили в специальную камеру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нанесение тяжких телесных повреждений.