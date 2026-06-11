Преступники работали с октября 2023 по декабрь 2025 года. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские пресекли работу преступной группы в Ленинградской области. Аферисты обналичивали деньги и переводили их через подставные фирмы. За свои услуги они брали 12% с каждой операции. Криминальный оборот превысил полмиллиарда рублей.

- Преступники работали с октября 2023 по декабрь 2025 года. Уголовное дело сначала возбудили во Всеволожском районе, а потом передали в главное следственное управление Петербурга и Ленобласти, - рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание мошенников в Петербурге Видео: ГУ МВД РФ

На днях полицейские задержали главного организатора - учредителя нескольких коммерческих фирм. Вместе с ним поймали его помощника, который координировал работу, и двух сообщников, которые искали клиентов и возили наличные деньги.

При обысках нашли банковские карты, печати подставных организаций, компьютеры, телефоны и флешки. Организатора отправили под домашний арест. Троих подельников суд ограничил в передвижениях. Расследование продолжается.