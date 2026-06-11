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НовостиПроисшествия11 июня 2026 8:55

Почтовые наркокурьеры с 10 килограммами препаратов попались в Петербурге

Первая партия посылок ушла в Самару
Регина МАРИНЕЦ
Задержаны женщина и двое мужчин.

Задержаны женщина и двое мужчин.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Три человека открыли в Петербурге онлайн-магазин по продаже наркотиков. Запрещенные препараты отправляли по почте, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое мужчин и женщина получали крупные партии запрещенных веществ, дома расфасовывали их в капсулы и рассылали заказчикам. Посылки уходили в разные города, одна уже доехала до Самары. Полицейские пришли к ним с обыском.

- Оперативники изъяли больше 10 килограммов наркотиков, весы, капсулятор и упаковочный материал. Часть вещества уже лежала в готовых отправлениях - по 50 и 100 капсул в каждой посылке. Не хватало только адресов на конвертах, - рассказала Волк.

Всех троих задержали и арестовали. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Уголовное дело ведет следователь из Самары, потому что именно туда успела уехать первая партия. Теперь полиция выясняет, кто получил ту посылку и кому предназначались остальные капсулы.