Двух петербуржцев осудили за угоны и махинации с машинами

Страховая компания выплачивать ничего не стала. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге вынесли приговор двум мужчинам за махинации с машинами. Один из них придумал схему с арендой автомобилей, а второй пытался обмануть страховую компанию.

Летом 2020 года один из приятелей застраховал свой Renault Kaptur. Затем по указанию подельника он отдал машину неизвестным, которые разобрали ее на запчасти, и написал заявление об угоне. Когда дело возбудили, мужчина потребовал у страховой компании выплатить ему 638 тысяч рублей. Сотрудники фирмы проверили информацию и ничего не отдали.

- Его сообщник занимался другим. Он арендовал три машины Toyota и все ох перепродал без ведома хозяев. Таким способом он похитил три иномарки почти на 10 млн рублей, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На суде первый из подельников признал вину и помогал следствию. Его отправили на два года условно. Второй, у которого уже была судимость, вину не признал. Суд дал ему 9 лет колонии общего режима и обязал возместить потерпевшим больше 10 млн рублей.