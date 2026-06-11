Стартовали продажи кроссовера Jeland J6 петербургской сборки

Машину собирают на «Автомобильном заводе АГР» - бывший завод Hyundai.

В России стартовали продажи кроссовера Jeland J6. Машину собирают на «Автомобильном заводе АГР» - бывший завод Hyundai в Шушарах.

- Модель впервые показали в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль доступен в трех комплектациях, - рассказали в пресс-службе автозавода.

Все версии получают 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил, шестиступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод. Объем багажника - 480 литров, а если сложить сиденья, то 1180 литров. Кроссовер может буксировать прицеп массой до 750 килограммов, нагрузка на рейлинги на крыше ограничена 75 килограммами.

Завод в Шушарах компания купила у General Motors еще в 2020 году, но так и не запустила. В феврале 2026 года на предприятии закончили техническое перевооружение. В марте сварили первый кузов для автомобиля под брендом Jeland, а в апреле собрали первый тестовый образец J6 вместе с компанией Defetoo.