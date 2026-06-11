Освобождение от закона собак-спасателей и поводырей поддержали в Смольном

Закон о дополнительных требованиях к содержанию собак приняли только осенью. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Комиссия по экологии поддержала поправки в городской закон о содержании собак. Собак-спасателей и проводников хотят освободить от дополнительных требований, которые распространяются на обычных домашних питомцев.

Закон о дополнительных требованиях к содержанию собак приняли только осенью. Городские власти внимательно изучают, как он работает на практике. По словам авторов поправок, цель изменений - найти баланс между интересами собачниками и остальных жителей Петербурга.

- Для служебных животных и поводырей сделают исключение, потому что они несут важную социальную функцию. Собаки-проводники помогают передвигаться незрячим людям, а спасательные собаки участвуют в поиске пострадавших при ЧС, - рассказал депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

Напомним, собак можно выгуливать только на коротком поводке, а если собака в холке выше 40 сантиметров, то еще и в наморднике. Животным также запрещено находиться на детских и спортивных площадках, на пляжах, вблизи школ, детсадов, больницах и прочих соцучреждениях, а также в местах большого скопления людей.