Израильская группа MONOLYT выступит на фестивале Stereoleto в Петербурге

Выступление MONOLYT состоится 14 июня в рамках фестиваля Stereoleto. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Названы еще одни участники фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге. 14 июня выступит группа MONOLYT - один из самых перспективных музыкальных коллективов Израиля.

- Одним жанром или творческим приемом музыку группы не объяснишь: это сочетание волшебной, заклинательной электроники, хип-хопа, джаза и глубокого и мелодичного женского вокала, который сменяет речитатив, - рассказали организаторы фестиваля Stereoleto.

Синглы MONOLYT звучат на радиостанциях разных стран, а сам коллектив регулярно получает приглашения на международные шоукейсы и фестивали. Музыкальные критики называют группу одной из самых многообещающих на современной ближневосточной сцене.

Выступление MONOLYT состоится 14 июня в рамках фестиваля Stereoleto и пройдет при поддержке Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Отметим, мероприятие состоятся 13 и 14 июня на площадке пространства Севкабель порт, в эти дни на трех сценах выступят рэпер Хаски, Антон Беляев, Тося Чайкина и группа Хлеб.