Территорию на месте долгосноса у метро «Приморская» благоустроят для жителей

ТЦ у станции метро "Приморская" продолжают сносить. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

В Василеостровском районе Петербурга начался демонтаж четырехэтажного торгового комплекса, расположенного у станции метро «Приморская». Комплекс был размещен незаконно, так как бывший арендатор не выполнил требования о добровольном освобождении участка. После завершения работ администрация Василеостровского района планирует благоустроить территорию.

- Для демонтажа используются стенорезные машины, а вывоз строительного мусора будет осуществляться с помощью экскаваторов, автомобильных кранов и грузового транспорта. Работы ведутся поэтапно, начиная с верхнего этажа, - рассказали в пресс-службе администрации района.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей и пассажиров станции метро, график работ может быть скорректирован в зависимости от периодов повышенного пассажиропотока.

В отношении бывшего арендатора будет проведена претензионно-исковая работа для взыскания средств, которые город затратил на демонтаж объекта.