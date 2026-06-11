Кубок Гагарина привезли в Минск на могилы погибших игроков и тренера «Локомотива»

На этот раз трофей побывал в белорусской столице - Минске. Фото: yarnews.net

Главный приз Континентальной хоккейной лиги, Кубок Гагарина, продолжает своё путешествие по разным городам и странам. На этот раз трофей побывал в белорусской столице - Минске. Его доставил тренер «Локомотива» Вячеслав Гусов. Об этом сообщил yarnews.net со ссылкой на пресс-службу ярославского клуба.

- Программа мероприятий с участием Кубка обещает быть насыщенной. Однако первым делом приз был доставлен на места захоронения членов так называемой «небесной команды», - рассказали в пресс-службе.

Первым пунктом назначения Кубка стало Восточное кладбище, где покоится Руслан Салей - один из членов команды. Затем трофей был доставлен к могилам других участников трагической команды - тренера Николая Кривоносова и форварда Сергея Остапчука.

- Наша команда навсегда остаётся в наших сердцах… Мы помним, - сообщила пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что каждый из игроков, тренеров и сотрудников команды-чемпиона имеет возможность провести один день с Кубком Гагарина по своему усмотрению. В прошлом году трофей посетил множество городов страны.