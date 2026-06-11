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НовостиЗвезды11 июня 2026 17:27

Ксения Бородина трогательно обратилась к 17-летней дочери в день ее рождения

Телеведущая устроила для именинницы домашний праздник с друзьями, тортом и неожиданным розыгрышем
Юлия СТАЛИНА
Ксения Бородина с дочками и мужем Николаем Серюковым.

Ксения Бородина с дочками и мужем Николаем Серюковым.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь Марусю с 17-летием и устроила для нее семейный праздник в кругу близких. Об этом сообщает Peterburg2.ru.

10 июня Маруся отметила свой день рождения. По случаю праздника Бородина опубликовала в социальных сетях подборку фотографий дочери и посвятила ей теплое поздравление. Телеведущая поблагодарила дочь за то, что она появилась в ее жизни, и призналась, что гордится тем, какой девушкой она выросла.

Празднование прошло в загородном доме семьи. Ровно в полночь именинницу поздравили мама и близкие подруги. Для Маруси подготовили праздничный торт, воздушные шары и подарки.

Главным сюрпризом вечера стал необычный розыгрыш, который организовали друзья девушки. Подруги пригласили Марусю выйти на улицу, где устроили популярную праздничную традицию - с тортом в лицо. Именинница отнеслась к происходящему с юмором и поддержала шутку.

- Только волосы не испачкайте, - попросила Маруся перед началом розыгрыша.

Как отмечает издание, девушка с улыбкой восприняла сюрприз и вместе с друзьями продолжила празднование.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает дочь после развода с бизнесменом Юрий Будагов. Телеведущая неоднократно рассказывала, что старается самостоятельно заботиться о дочери и поддерживать с ней доверительные отношения.