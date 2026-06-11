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НовостиОбщество11 июня 2026 15:23

Детские сим-карты с запретом на незнакомые номера могут появиться в РФ

Общественник Оболонский: Надо ввести детские сим-карты с блокировкой незнакомцев
Любовь ШЕВЧУК
Необходимо не только проводить профилактические мероприятия на основе реальных примеров, но и внедрять технические решения.

Необходимо не только проводить профилактические мероприятия на основе реальных примеров, но и внедрять технические решения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России необходимо ввести специальные детские сим-карты, которые будут полностью блокировать входящие звонки и сообщения с неизвестных номеров. С таким предложением выступил сопредседатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский, пишет «Абзац». Это нужно, потому что дети все чаще становятся жертвами мошенников и кураторов, по заданию которых они могут пойти на различные преступления. А профилактических мероприятий не всегда достаточно.

- Если есть такая возможность, это нужно делать. Кроме звонков и сообщений детская сим-карта должна быть с жесткими ограничениями входа в интернет и обязательно по номеру телефона, чтобы дети могли заходить только на разрешенные сайты, – прокомментировал интернет-изданию Юрий Оболонский.

На уловки мошенников попадают сегодня и пенсионеры – подобные сим-карты можно распространить и на пенсионеров, добавляет общественник.