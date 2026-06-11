В России предложили заменить алкогольные тосты традиционными здравицами

В России предложили отказаться от привычных алкогольных тостов и чаще использовать здравицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили отказаться от привычных алкогольных тостов и чаще использовать здравицы во время семейных праздников и торжеств. С такой инициативой выступил профессор Международной академии трезвости, действительный член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко. Об этом сообщает издание «Абзац».

По мнению эксперта, подобная практика поможет сохранить традиционные культурные ценности и сформировать у детей более здоровое отношение к праздничным застольям.

Глущенко отметил, что сама идея произносить пожелания здоровья во время употребления алкоголя выглядит противоречиво. Вместо спиртных напитков он предлагает использовать морсы, соки и другие безалкогольные напитки, сохранив при этом традицию произнесения добрых пожеланий.

- Когда мы сок свежевыжатый или морс детям налили, а потом говорим: «Ну, давай, на здоровье, сдвинем бокалы», это хорошо. Это и есть традиция здравицы произносить, она идет из глубины веков, - сообщил Анатолий Глущенко.

По словам специалиста, традиция чокаться кружками появилась еще в древности. Считалось, что при соприкосновении сосудов часть напитка могла перелиться из одной емкости в другую, что служило своеобразным знаком доверия между хозяином и гостем.

- Когда из моей кружки в вашу выплескивается, это значит, что я не намерен вас в данный момент отравить. Мы с вами одно и то же поглощаем, и не одурманивающие, отравляющие жижи, а напитки полезные. Здравица даже и звучит по-другому - как что-то оздоравливающее, а не губительное, - пояснил эксперт.

Собеседник издания уверен, что отказ от алкоголя во время семейных застолий может положительно сказаться на воспитании детей. По его мнению, если подрастающее поколение будет видеть за праздничным столом культуру общения без спиртного, это поможет сформировать более здоровые привычки в будущем.