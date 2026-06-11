Закладной камень Этнопарка установят в Стрельне в 2026 году

Этнопарк планируют построить на берегу Финского залива. Фото: https://t.me/smolnypress

11 июня в Смольном под председательством губернатора Александра Беглова состоялось заседание Консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. На заседании представили обновленную концепцию Этнопарка, который планируется построить на берегу Финского залива в поселке Стрельна, рядом с общественным пространством «Стрельнинская бухта».

Губернатор поддержал предложение установить символический камень в честь начала строительства Этнопарка в этом году, который объявлен Годом единства народов России. Также Александр Беглов поручил организовать общественное обсуждение архитектурных и содержательных аспектов будущего парка.

Кроме того, на заседании обсуждались мероприятия в рамках Года единства и меры по предотвращению экстремизма на национальной и религиозной почве.

Глава города подчеркнул важность взаимодействия национально-культурных, религиозных и общественных организаций, а также органов власти для обеспечения мира и спокойствия в городе и стране.

- Александр Беглов поручил уделить особое внимание подготовке к Дню Государственного флага и Дню народного единства, чтобы все мероприятия соответствовали федеральным стандартам, - рассказали в пресс-службе Смольного.