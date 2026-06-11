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НовостиОбщество11 июня 2026 19:34

Главу фирмы арестовали из-за гибели людей после взрыва у Финляндского вокзала

Мужчину отправили под домашний арест
Маргарита СУРИНА
В результате происшествия погибли четыре человека.

В результате происшествия погибли четыре человека.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для мужчины, подозреваемого в причастности к взрыву химических веществ. В результате происшествия погибли четыре человека. Напомним, пожар произошел 8 июня около Финляндского вокзала. Ранее мужчине уже предъявили обвинения.

- Взрыв произошел 8 июня около 18:00 в арендованном здании на улице Комсомола. В результате обрушения бетонной конструкции погибли четыре человека, обвиняемый получил телесные повреждения, личности других пострадавших не установлены, - рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

Судья отклонил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. При принятии решения были учтены наличие у него российского гражданства и постоянного места жительства, устойчивых социальных связей и официального дохода в виде пенсии.

Суд постановил отправить обвиняемого под домашний арест до 8 августа 2026 года.