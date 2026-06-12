На холодной стороне фронта: До + 23 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Петербурге 12 июня

А в Ленобласти - ливни, грозы и жара под 30. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впереди – длинные выходные по случаю празднования Дня России. Кто-то из петербуржцев запланировал прогуляться по центру, кто-то наоборот уедет из города на дачу. Но что будет с погодой в эти дни? Сегодня, 12 июня, воздух в Петербурге прогреется от + 21 до + 23 градусов, местами кратковременные дожди, облачно, но с прояснениями.

Но вот в Ленобластью – совсем другая ситуация, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем официальном канале в МАКС.

- На территории области возможны ливни и грозы, температура воздуха +19…+24 градусов, на востоке - до +30, - рассказал синоптик.

Все дело в том, что атмосферный фронт вытянулся так, что разделил область на относительно прохладный запад и жаркий восток. Северная столица оказалась с холодной стороны.

Это положение отразится и на втором выходном. В субботу, 13 июня, в Петербурге тоже временами ожидаются дожди, ночью +11…+13 градусов, днем – около +16…+18.