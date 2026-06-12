Зарезала мужчину у кинотеатра: Оперативники раскрыли убийство 16-летней давности в Петербурге

Оперативниками Петербурга раскрыто убийство, совершенное 16 лет назад у кинотеатра во Фрунзенском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Оперативники Петербурга раскрыли убийство, совершенное 16 лет назад у кинотеатра на Будапештской улице. 31 января 2009 года у заведения нашли изрезанный труп мужчины. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, но работа продолжалась все эти годы. И вот, спустя 16 лет, полиции удалось задержать подозреваемую. Ею оказалось 38-летняя жительница поселка Новогорелово Ленобласти, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщина дала признательные показания.

- Она призналась в том, что в результате внезапного конфликта с мужчиной на почве неприязненных отношений несколько раз ударила его ножом и убежала, - рассказали в полиции.

Изначально было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти). На данный момент в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Добавим, что с момента убийства в 2009 году женщина дважды уже была судима - за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.