Наркотики в крупном размере обнаружили в люксовой иномарке в Сертолово

По данным полиции, 45-летний водитель уклонялся от исполнения назначенных ему ранее исправительных работ и занимался сбытом наркотиков. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Водителя «Порш Кайен» с крупной партией наркотиков в салоне задержали на улице Ларина в Сертолово (Ленобласть, Всеволожский район). В элитной иномарке правоохранителями были найдены свертки с наркотическим средством растительного происхождения массой почти 400 граммов. Также ГУ МВД и ГУФСИН выяснили, что ранее судимый 45-летний владелец авто, используя фальшивый лист временной нетрудоспособности, избегал исполнения назначенных ему судом исправительных работ и подрабатывал сбытом наркотиков контактным способом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт в крупном размере группой лиц), - уточнили в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают соучастников в этом преступлении, а также другие эпизоды.

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