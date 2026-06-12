Уличная фотовыставка «Петербургского дневника» открылась на 1-й Советской улице

Проект реализован при поддержке Комитета по печати и взаимодействии со СМИ. Фото: Дмитрий Сермяжко

Собственное выставочное пространство появилось у «Петербургского дневника» на 1-й Советской улице около дома №8. На уличных стендах представлены работы фотографов издания, посвященные Году единства народов нашей страны. Символично и то, что фотовыставку открыли в День России. Что интересно, стенды – мобильные, на них можно оперативно менять контент, говорит гендиректор АО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника».

И, что не менее важно, эту территорию раньше занимала нелегальная парковка и ларьки, а теперь - новое благоустроенное пространство. Здесь полностью благоустроили сквер, обновили фасады прилегающих домов, высадили зелень.

Знаменитая спортсменка, а также герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга и депутат ЗакСа Любовь Егорова благоустройство оценила: ей, как жительнице Центрального района, важно, чтобы был порядок и красота. А еще в День России она призналась, что гордится тем, что представляет малые народы нашей Родины:

- Я принадлежу к одному из малых народов России и раньше стеснялась этого. А сейчас горжусь и считаю себя русской, но представителем народности мордва.

К слову, ранее Александр Беглов заявил, что за последние годы Петербург благоустроил уже 340 общественных пространств, в планах 2026 год – еще не менее 50.