«Наша сила – в единстве народа»: Губернатор Беглов и председатель ЗакСа Бельский поздравили петербуржцев с Днем России

Смольный поздравил петербуржцев с Днем России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в нашей стране отмечается День России. Этот год президент объявил Годом единства наших народов, и в этой связи праздник приобретает особое значение, отметили в поздравлении горожан губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Открывая Год, Владимир Путин сказал: наша многонациональная Родина складывалась на основе единых духовных ценностей, и в России всегда было глубокое уважение к народам, к их культуре и их традициям, - говорится в обращении. - Наши предки показали всему миру, что сила России – в единстве ее народа.

Сегодня Петербург не только вносит огромный вклад в развитие страны, но и защищает ее. В трудный час Северная столица вместе со всей страной вставала на защиту Отчизны, блокада Ленинграда стала символом мужества и единства миллионов людей разных национальностей. И сегодня Петербург вместе со всей страной трудится во имя Победы, и «каждый из нас вносит вклад в процветание родного города и всей страны».