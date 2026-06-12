Сильно избили мужчину и молодых людей: Следователи задержали подростков, подозреваемых в жестоких нападениях в Петербурге

В настоящее время проводятся следственные действия и избирается мера пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После публикаций в средствах массовой информации и жалоб жителей Красногвардейского района петербургские следователи задержали двух подростков, подозреваемых в серии жестоких нападений. Расследование установило, что в сентябре 2025 года несовершеннолетние устроили безобразие в продуктовом магазине: они обматерили мужчину и избили его кулаками и ногами по голове и туловищу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

- Кроме того, установлено, что это не единственный случай совершения хулиганских действий со стороны этих подростков, - рассказали следователи.

Выяснилось, что они еще могут причастны к избиению молодых людей во дворе на Пискаревском проспекте. Это Статья 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Также заведено уголовное дело по статье за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).