Петербурженка отсудила 138 тысяч за непонятную новую графу в квитанциях за ЖКУ

Деньги взыскали с управляющей компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербурженка через суд добилась выплаты 138 тысяч рублей после того, как в ее квитанциях за ЖКУ появилась непонятная графа. С 2022 года женщине вдобавок к обычным платежам начали выставлять счет за некие «Эксплуатационные расходы» - за неполные четыре года это более 40 тысяч рублей. Обратившись в управляющую компанию, она не получила разъяснений о непонятной графе и пошла в Петроградский районный суд. Женщина требовала признать начисления незаконными и провести перерасчет, пишет Федерал Пресс.

- В ходе разбирательства выяснилось, что строка появилась на основании решения внеочередного собрания собственников, который инициировал застройщик. Однако апелляционным определением городского суда это решение было признано недействительным, - поясняет информационное агентство, ссылаясь на «Мойку78».

В конечном итоге, суд взыскал с управляющей компании около 138 тысяч рублей в пользу истицы. Туда входили и переплаты, и компенсация морального вреда (20 тысяч рублей), а также штраф и траты на юриста.