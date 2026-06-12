Реставрация кинотеатра «Аврора» в Петербурге обойдется в полмиллиарда рублей

И это только начальная цена контракта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реставрация одного из старейших кинотеатров Северной столице - «Авроры» - обойдется в как минимум в полмиллиарда рублей. В Петербурге объявили тендер на реставрацию кинотеатра 1913 года, а также соседнего исторического дома - «Жилого дома страхового общества «Саламандра и др.» на Караванной. Начальная цена контракта – 524,5 миллиона рублей, пишет Федерал Пресс.

- В 2026 году на работы выделят 16,5 миллиона, остальные 508 миллионов - в 2027–2028 годах. Подрядчик должен завершить работы к 10 октября 2028 года, - сообщает информационное агентство со ссылкой на Gazeta.spb.

В ходе реставрации в кинотеатре планируют поменять оборудование на современное, увеличить экран, сделаю дополнительные входы и гардероб, но в то же время вернуть историческую локацию некоторых деталей: например, кинобар вновь окажется в Белом фойе.

Подрядчика определят 30 июня.