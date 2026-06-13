Востоковед Бридже: Переговоры Лаврова и Фидана будут не о дружбе, а о балансе интересов

Эксперты допускают, что переговоры коснутся двусторонней торговли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

15–17 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву. У него запланированы переговоры с Сергеем Лавровым и ряд других двусторонних встреч. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, ключевая задача визита – сохранить рабочий канал между двумя странами, которые остаются прагматичными партнерами, но в ряде областей соперничают.

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Талал Бридже уверен: Турция важна для России как страна НАТО, не присоединившаяся к антироссийской линии Запада. Однако Анкара всегда следит за военным присутствием Москвы в Сирии, Черноморье и на Кавказе.

– Переговоры, с моей точки зрения, будут не о дружбе, а о балансе интересов, – подчеркнул востоковед.

По его словам, среди вероятных тем – Южный Кавказ, Украина и возможная роль Турции как переговорной площадки. Сюда же подключаются вопросы безопасности Черного моря, защиты газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», ситуация в Сирии, а также двусторонняя торговля и расчеты.

Бридже добавил, что Турция пытается играть роль самостоятельного центра между Россией, Западом и Востоком. Москва это понимает и использует турецкий канал для обхода дипломатической изоляции и сохранения экономических маршрутов.