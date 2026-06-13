Поликлинику №100 для взрослых и детей откроют на Дальневосточном проспекте

Смольный выкупит здание поликлиники на Дальневосточном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербург выкупит у застройщика здание поликлиники на Дальневосточном проспекте. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Сейчас здание нежилое, но вскоре там откроют медучреждения для взрослых и людей. Поликлиника будет рассчитана на 420 посещений в смену. Общая площадь здания составила почти 8,4 тысячи «квадратов».

- Город приобретет здание поликлиники по адресу Дальневосточный проспект, д. 19, корп. 2, строение 1, - уточняет пресс-служба Смольного. – В нем разместят городскую поликлинику № 100 Невского района. В будущем некоторые помещения медучреждения отдадут филиалу детской горполиклиники №62.

Добавим, что обращаться за амбулаторной помощью в поликлинику смогут взрослые и дети близлежащих к проспекту кварталов.