В Петербурге спрос на электробайки и кроссовые мотоциклы вырос на 41 процент

Жители Петербурга рассматривают мототехнику для быстрой мобильности в условиях плотного трафика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С началом мотосезона петербуржцы активнее выбирают технику для городских и загородных поездок. Как сообщает Онлайн47, весной 2026 года спрос на электромотоциклы и электромопеды увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, спрос на подержанные мотоциклы в регионе вырос на 19%, предложение – на 17%. Средняя стоимость такой техники составила около 369 тысяч рублей. Кроссовые мотоциклы показали рост на 41%, а интерес к питбайкам подскочил почти в три раза.

Сегмент скутеров и мопедов тоже в плюсе: спрос вырос на 3%, средняя цена – около 195 тысяч рублей. Особенно заметно поднялся интерес к макси-скутерам – на 49%. Среди новой техники покупатели чаще смотрели на скутеры, мопеды, трициклы и спортбайки. Средняя стоимость нового мопеда или скутера – 170 тысяч рублей, нового мотоцикла – свыше 406 тысяч.

Аналитики связывают рост интереса с плотным трафиком и желанием горожан быстрее добираться до работы и загородных маршрутов.