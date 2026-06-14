Бобры поселились у Новой Голландии в центре Петербурга

Сейчас бобров можно увидеть во время белых ночей в Петербурге. Фото: «Каждой твари по паре»

Бобры уже несколько лет живут в районе острова Новая Голландия в центре Петербурга. Недавно из-за понижения уровня воды в Крюковом канале стала заметна нора животных, обычно скрытая под водой.

По словам зоолога Павла Глазкова, в городских условиях бобры роют жилища в крутых берегах, а вход в них располагается ниже уровня воды для безопасности. Эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни, однако поздней весной и в период белых ночей их можно заметить и в светлое время суток.

- Так что в нашем любимом городе ночью теперь можно любоваться не только разводными мостами, но и бобрами, - рассказал Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

Специалист отметил, что бобры питаются растительной пищей. Пока грызуны довольствуются молодой порослью, но уже начинают обгрызать и взрослые деревья на берегах канала. Для защиты зеленых насаждений зоолог рекомендует использовать металлическую сетку вокруг стволов.