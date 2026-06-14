Фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию предприятия в Тульской области

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области в ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило издание ФедералПресс со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Миляева.

По его словам, фрагменты сбитых БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске.

- В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска, - написал глава региона в своем канале в MAX.

На месте происшествия работают экстренные службы. В правительстве Тульской области развернут оперативный штаб. В настоящее время специалисты уточняют характер и масштаб возможных повреждений.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Губернатор также отметил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется. Жителям рекомендовано следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры безопасности.