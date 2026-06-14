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НовостиОбщество14 июня 2026 8:55

На дамбе Петербурга на пять дней ограничат движение в тоннеле

Водителей предупредили о возможных кратковременных остановках транспорта
Юлия СТАЛИНА
В тоннеле дамбы будут действовать ограничения для автомобилей.

В тоннеле дамбы будут действовать ограничения для автомобилей.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На дамбе Петербурга временно ограничат движение автомобилей в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и будут действовать с 15 по 19 июня.

Речь идет о транспортном отсеке со стороны Невы на внутреннем кольце. В этот период движение по полосам будет ограничено, а во время движения спецтехники возможны кратковременные полные остановки транспорта перед въездом в тоннель.

- Полная остановка транспортного потока может составить не более 7–10 минут, - сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрута, следить за информационными табло, дорожными знаками и соблюдать скоростной режим.

Также дополнительная информация может появиться на официальном сайте Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.