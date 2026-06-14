Патриарх Кирилл освятил закладной камень храма в честь Иоанна Кронштадтского

Храм планируется возвести на набережной реки Карповки на территории монастыря. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре прошло торжественное богослужение, посвященное Дню прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского. После службы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень будущего храма в его честь.

По словам губернатора Александра Беглова, появление нового храма станет важным шагом в укреплении духовных ценностей и сохранении исторической памяти города.

- Имя великого пастыря и молитвенника вошло в историю Петербурга и всей России. Мы чтим его как небесного покровителя города, - отметил губернатор.

Храм планируется возвести на набережной реки Карповки на территории монастыря. Завершить строительство предполагается в 2028 году. Проектная документация разрабатывается с 2026 года, также ведётся проект благоустройства прилегающей территории.

В Смольном подчеркнули, что город оказывает поддержку в строительстве и восстановлении религиозных объектов. По данным администрации, с 2019 года религиозным организациям передано более 450 объектов недвижимости, включая здания и земельные участки для строительства храмов и часовен.