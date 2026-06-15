Политолог рассказал о целях приезда в Россию министра иностранных дел Турции

Сергей Лавров проведет рабочую встречу с Хаканом Фиданом. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В период с 15 по 17 июня в Москве должны пройти переговоры министров иностранных дел России и Турции – Сергея Лаврова и Хакана Фидана. По словам эксперта по Ближнему Востоку и политолога Дмитрия Бридже, который дал интервью URA.RU, встреча очень важна для обеих стран. Во-первых, необходимо сохранять рабочий канал друг с другом, ведь турки остаются важным для россиян партнером в сферах энергетики, транзита, торговли, а также туризма. Во-вторых, это переговоры со страной НАТО, не присоединившейся к антироссийской риторике Запада в полном объеме, говорит политолог.

- В-третьих, Москва для Анкары – важный партнер в энергетике, однако при все при этом Турция всегда внимательно относилась к фактору военного присутствия в Сирии и Черноморье. Поэтому, мне кажется, что переговоры министров будут не о дружбе, а о балансе интересов, - считает Дмитрий Бридже.

Также политологи считают, что Лавров и Фидан не смогут конструктивно обсудить ситуацию с выборами в Армении, потому что Турцию устраивает курс Пашиняна.