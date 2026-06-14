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НовостиПроисшествия14 июня 2026 18:30

«Форд» перевернулся после столкновения с «Лексусом» в Невском районе Петербурга

Авария произошла на бульваре Красных Зорь, обошлось без пострадавших
Юлия СТАЛИНА
Столкновение попало на видео. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО

Столкновение попало на видео. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО

Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП с перевернувшимся автомобилем в Невском районе Петербурга. Авария произошла 14 июня около 17:10 у дома №12 по бульвару Красных Зорь. По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus при выполнении поворота не уступила дорогу Ford Focus.

В результате столкновения Ford, которым управлял 22-летний мужчина, перевернулся на крышу.

- В результате ДТП обошлось без пострадавших. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Причины и детали происшествия выясняются.

Напомним, это не единственное ДТП в Петербурге 14 июня. Днем на КАД произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Столкновение случилось по причине не соблюдения дистанции одного из водителей. В итоге пострадало три человека, в том числе один ребенок.