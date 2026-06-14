Один человек погиб после лобового столкновения на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Обе машины превратились в груду металла. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО

Смертельное ДТП произошло днем 14 июня в Выборгском районе Ленинградской области. На трассе «Скандинавия» столкнулись автомобили Tank и Ford.

По предварительным данным, около 16:10 на 158-м километре автодороги 64-летний водитель Tank по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Ford под управлением 38-летнего мужчины. Обе машины превратились в груду металла. Еще в результате аварии водитель Ford скончался на месте происшествия.

- Водитель автомобиля Tank госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадали две пассажирки Ford и ребенок на вид 6–7 лет. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, вторая получила травмы средней степени тяжести. Ребенок также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.