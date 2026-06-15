6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП на трассе в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе "Скандинавия". Фото: https://t.me/spb_police78

Смертельное ДТП произошло в Ленобласти. В аварии на 158-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе погиб мужчина. 64-летний водитель автомобиля «Танк» вылетел на встречку, где встретился лоб в лоб с «Фордом». Водитель «Форда» погиб на месте. Водитель «Танка» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Также пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В ДТП пострадали пассажиры «Форда». Две женщины, одна из которых находится в крайне тяжелом состоянии, другая - в состоянии средней тяжести. В автомобиле также был ребенок примерно 6–7 лет, который получил травмы средней тяжести и был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали правоохранители. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.