1,8 млрд рублей вложили в текстильную и легкую промышленность Петербурга в 2025 году

В Петербурге работает около 20 таких предприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

14 июня в России отметили День работников текстильной и легкой промышленности. В Петербурге текстильная и легкая промышленность также занимают значимое место. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Петербурге функционируют более 20 крупных и средних предприятий, а также множество малых производств текстильной и легкой промышленности. Помимо этого, в 2025 году, на развитие инвестировали 1,8 миллиарда рублей.

- В прошлом году общий объем отгруженной продукции в этой сфере составил 80 миллиардов рублей. Из этой суммы половина была направлена на пошив одежды. Такие показатели говорят о высоком уровне производства и востребованности продукции, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для стимулирования развития отрасли предприятиям предоставляются субсидии, реализуются государственные программы и льготные кредитные механизмы, для поддержки и модернизации производств, внедрению новых технологий и повышению качества продукции.