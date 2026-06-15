Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 9:35

Оператора связи оштрафовали на 1,8 млн рублей за звонки мошенников петербурженке

Инцидент произошел в мае 2025 года
Маргарита СУРИНА
Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оператора связи оштрафовали на 1,8 миллиона рублей за звонки мошенников петербурженке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. Правоохранители провели проверку соблюдения законодательства в сфере связи и выявили нарушения. Оператор связи был оштрафован за то, что допустил прохождение звонков мошенников к своим абонентам.

- Инцидент произошел в мае 2025 года, когда жительнице Петербурга трижды позвонили злоумышленники. Оператор связи пропустил эти звонки в сеть, не проверив их подлинность. В результате мошенники обманным путём похитили у женщины один миллион рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении оператора связи. Суд оштрафовал компанию на 1,8 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.