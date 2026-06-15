Юрист Курбаков предложил ввести в школах уроки по половому равенству

Юрист предлагает курсы гендерного равенства в школах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Юрист предложил защитить мужчин от агрессии со стороны женщин. Современные мужчины всё чаще сталкиваются с откровенным неравенством, когда оскорбления от женщин либо остаются без внимания, либо считаются чем-то малозначительным. Юрист, политик и глава межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в интервью «Абзацу» выступил с инициативой разработать меры, которые позволили бы урегулировать эту ситуацию. Курбаков указал, что в обществе намечается тревожная тенденция: мужчины регулярно подвергаются унижениям. Особенно показателен пример радикальных феминисток, которые позволяют себе нелестные высказывания в адрес собеседников мужского пола. В качестве действенной меры спикер назвал создание специальных структур, которые будут заниматься выявлением агрессии в интернете.

- Необходимо внедрить систему обязательного рассмотрения всех жалоб на оскорбления независимо от пола заявителя, расширить применение мер ответственности за оскорбления в интернет-пространстве, а также сформировать в правоохранительных органах особые подразделения для борьбы с агрессией радикальных феминисток в Сети, – подчеркнул Курбаков.

Кроме того, по его словам, профильным ведомствам стоит подумать о включении в школьные уроки курсов по правовой осведомлённости и гендерному равенству, добавил он.