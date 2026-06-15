В Петербурге почти наполовину сократилось число жалоб на собрания собственников

Петербуржцы стали меньше жаловаться на беспредел УК. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы стали на 47 процентов реже жаловаться на собрания собственников. Об этом пишет Piter.TV со ссылкой на данные губернатора Александра Беглова. Количество жалоб сократилось почти наполовину после того, как все недовольные владельцы квартир освоили портал «Наш Санкт-Петербург». По итогам проверок приостановили работу 88 УК, также 172 дома перешли в управляющие компании с государственным участием в структуре.

- Губернатор заявил на обсуждении программы «Эффективный регион» о сокращении числа жалоб на фальсификации по итогам собраний собственников, - пишет издание. – Одним из социально значимых проектов, реализуемых в городе, стала оптимизация принятия решений о смене УК. Теперь петербуржцы могут пожаловаться, если они не голосовали на общем собрании собственников, на портале «Наш Санкт-Петербург», либо в любом МФЦ.

Добавим, что опыт Петербурга переняли и другие города: Белгород, Калининград и Нижний Новгород.