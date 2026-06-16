Более 100 молодых ученых из 28 вузов Петербурга получат президентские стипендии

Лидерами по количеству стипендиатов в этом году стали 25 студентов ИТМО. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге прошла церемония вручения стипендий президента России молодым ученым. Из более чем 6 тысяч претендентов из 79 регионов России отобрали 800 лауреатов, среди которых - 109 представителей 28 вузов и научно-исследовательских организаций Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Лидерами по количеству стипендиатов в этом году стали 25 студентов ИТМО, 16 студентов Санкт-Петербургского государственного университета и 16 человек из Политехнического университета Петра Великого.

- Лауреатам конкурса будут ежемесячно выплачиваться по 75 тысяч рублей в течение от одного до четырех лет, - отметил вице-губернатор Владимир Княгинин. Он также рассказал, что президентская стипендия в этом году вручается аспирантам и адъюнктам уже в третий раз, что подчеркивает важность их научных достижений, связанных с приоритетами научно-технологического развития страны.

По сравнению с предыдущим годом число участников федерального конкурса увеличилось более чем на 30 процентов.