Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 6:53

Пассажиров Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву

Корректировки связаны с вводом ограничений над московским небом
Маргарита СУРИНА
Пассажирам рекомендуют регулярно проверять информацию на онлайн-табло аэропорта.

Пассажирам рекомендуют регулярно проверять информацию на онлайн-табло аэропорта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры аэропорта «Пулково» могут столкнуться с задержками рейсов в Москву. О возможных корректировках сообщила пресс-служба аэропорта. Изменения в расписании связаны с временными ограничениями, что ввели в воздушном пространстве над столицей для обеспечения безопасности полетов.

- Пассажирам рекомендуют регулярно проверять информацию на онлайн-табло аэропорта и следить за объявлениями в терминале. Обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (812) 324-30-00. Связываться с авиакомпаниями или пользоваться личным кабинетом и разделами управления бронированием на их официальных сайтах, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Эти меры помогут пассажирам быть в курсе актуальной информации и своевременно принимать решения в связи с возможными изменениями в расписании. Аэропорт Пулково призывает всех внимательно следить за обновлениями и следовать рекомендациям.