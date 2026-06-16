Пассажиров Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву

Пассажирам рекомендуют регулярно проверять информацию на онлайн-табло аэропорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры аэропорта «Пулково» могут столкнуться с задержками рейсов в Москву. О возможных корректировках сообщила пресс-служба аэропорта. Изменения в расписании связаны с временными ограничениями, что ввели в воздушном пространстве над столицей для обеспечения безопасности полетов.

- Пассажирам рекомендуют регулярно проверять информацию на онлайн-табло аэропорта и следить за объявлениями в терминале. Обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (812) 324-30-00. Связываться с авиакомпаниями или пользоваться личным кабинетом и разделами управления бронированием на их официальных сайтах, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Эти меры помогут пассажирам быть в курсе актуальной информации и своевременно принимать решения в связи с возможными изменениями в расписании. Аэропорт Пулково призывает всех внимательно следить за обновлениями и следовать рекомендациям.