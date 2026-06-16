Росгвардейцев наградили за защиту неба на Петербургом. Фото: https://max.ru/Rosgvard_SZO

Росгвардия показала работу по уничтожению украинских БПЛА над Петербургом. Видео появилось в официальном канале ведомства. Росгвардпейцев, участвующих в защите неба над Северной столице, наградили знаками «За отличие в службе» II степени. Торжественную церемонию провел командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России генерал-полковник Сергей Бураков.

- Награждения были приурочены к отражению атак 3 и 6 июня, когда военнослужащие по призыву, находившиеся на постах воздушного наблюдения, обнаружили и нейтрализовали четыре украинских дрона, которые пытались атаковать объекты государственной важности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардия показала работу по уничтожению украинских БПЛА над Петербургом Видео: https://max.ru/Rosgvard_SZO

Помимо этого, росгвардейцы также фиксировали места падения сбитых беспилотников, к которым направлялись группы разминирования, так как украинские дроны начинены поражающими элементами.

Награды вручили ефрейторам Дмитрию Савченко и Адаму Блиеву, а также рядовым Артему Белоногову, Михаилу Зуеву, Ивану Дьякову, Кириллу Захарченко и Сергею Проваде.