Экономист Хачатрян: Крепкий рубль продержится до конца лета

Экономисты прогнозируют укрепление рубля до конца лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После укрепления рубля до 71–72 рублей за доллар резкого ослабления российской валюты ждать не стоит. Такой прогноз URA.RU дал доцент кафедры Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатрян.

По его словам, рубль поддерживают высокие цены на нефть, налоговые периоды и действия Центробанка. До конца июня доллар будет находиться в диапазоне 71–74 рубля, евро – 83–86, юань – 9–11 рублей. Однако к середине лета ситуация может измениться. –

– На фоне возможного снижения ключевой ставки и усиления санкций доллар может перейти в диапазон 73–76 рублей, евро – 84–87, юань – 10–13. На этих уровнях рубль, вероятно, закрепится до конца лета, – пояснил экономист.

Если нефть подорожает выше 150 долларов за баррель, рубль может укрепиться до 68–71 за доллар. Обратный сценарий – стабилизация вокруг Ирана и снятие ограничений на поставки – ослабит рубль только к началу 2027 года.

Покупать валюту для сбережений эксперт не советует. Это имеет смысл лишь для зарубежных поездок или деловых операций. Для накоплений эффективнее краткосрочные вклады и инвестиции в акции и облигации.