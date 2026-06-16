Сбежавшую за границу художницу Скочиленко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Александру Скочиленко оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

Сбежавшую за границу петербургскую художницу Александру Скочиленко оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Проверка показала, что в публичном доступе находятся книги Скочиленко, где она жалуется на репрессии и рассказывает о побеге из страны. Претензии появились и к рисункам и комиксным вставкам в этом «сборнике».

- На страницах книги присутствуют выражения, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ или войск национальной гвардии РФ, что в своей совокупности дает негативную оценку их деятельности, - рассказали в суде.

Напомним, Скочиленко дали семь лет колонии за распространение фейков об армии. Ее уголовное дело было одним из первых подобных. Художницу задержали после того, как она подменила ценники в одном из продуктовых магазинов на стикеры с фейками об СВО. Летом 2024 года Скочиленко и еще 12 человек обменяли на российских заключенных, сидевших в колониях за рубежом.