Мошенники стали использовать тематические каналы и чаты для обмана петербуржцев

Мошенники создают тематические чаты и каналы в мессенджерах для обмана петербуржцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали активно использовать тематические каналы и чаты в мессенджерах для обмана петербуржцев. Об этом пишет Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД России. Как объяснили в издании, аферисты стали чаще создавать фейковые сообщества по интересам того или иного пользователя, которого хотят развести на деньги. Туда нагоняют ботов, имитирующих общение и создающих впечатление, что группа живая и ей можно доверять. А затем мошенники как бы невзначай бросают туда ссылку, перейдя по которой на устройство попадает вредоносное программное обеспечение.

- Аферисты просят перейти по ссылке, утверждая, что видели вас на каком-либо тематическом событии. Если по ней перейти, то можно потерять доступ к аккаунту. На самом деле ссылка ведет на фишинговую страницу или «заражает» гаджет, - предупредили в издании.

Эта схема работает, потому что мошенники создают эффект своего круга, которому можно доверять. Чтобы не потерять пароли от своих устройств, в полиции советуют установить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.