Петербуржцы выбрали будущих кандидатов: праймериз выросли на 25 процентов

В Петербурге прошла конференция, открывшая предстоящую избирательную кампанию. Фото: Смольный

В историческом парке «Россия – моя история» прошла 41-я конференция Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России», которая открыла трёхэтапную избирательную кампанию 2026 года. Участники подвели итоги предварительного голосования и наметили планы.

Как сообщили на заседании, праймериз прошли без единой жалобы в оргкомитеты. План по числу избирателей перевыполнили: зарегистрировались 352 тысячи человек, проголосовали – более 250 тысяч петербуржцев. Явка по сравнению с 2021 годом выросла на 25%. За право баллотироваться в Госдуму боролись 145 кандидатов, в Заксобрание – 346. В процедуре участвовал 51 ветеран СВО. Победителями стали 16 из них: трое пойдут в федеральный парламент, 13 – в городской.

Председатель Заксобрания Александр Бельский отметил:

– Особо выделю активность кандидатов из числа участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вовлечения ветеранов СВО в общественную и государственную деятельность. Уверен, что их опыт, ответственность и решительность будут востребованы в депутатской работе.

На конференции объявили о создании Совета по делам ветеранов боевых действий. Его возглавил кавалер ордена Мужества Георгий Журавлев. Вручили благодарности и партбилеты – в том числе участнику СВО и программы «Время героев» Александру Рожкову.