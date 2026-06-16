В Петербурге определили подрядчика для ремонта тротуаров на Невском проспекте

Завершить ремонт планируется не позднее 17 ноября 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завершился отбор подрядчика для первого этапа ремонта тротуаров на Невском проспекте. Работы выполнит производственное объединение «Возрождение», информация об итогах закупки опубликована на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 36 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется не позднее 17 ноября 2026 года.

В рамках первого этапа обновят несколько участков тротуаров по обеим сторонам главной магистрали города. На четной стороне работы пройдут от набережной реки Мойки до канала Грибоедова, от Михайловской улицы до Садовой улицы, а также от Малой Садовой улицы до Литейного проспекта. Кроме того, ремонт затронет участок от дома №140 до дома №152 и территорию от Исполкомской улицы до площади Александра Невского.

На нечётной стороне Невского проспекта новое покрытие появится на участке от набережной реки Мойки до канала Грибоедова, от Михайловской улицы до улицы Рубинштейна, а также от дома №105 до площади Александра Невского. Аничков мост в перечень работ не входит.

Ранее контракт на ремонт проезжей части Невского проспекта получила компания «ВАД». Городские власти приняли решение разделить обновление одной из главных улиц Петербурга на несколько этапов, чтобы минимизировать влияние работ на транспортное движение и пешеходный трафик.