Для театра Эйфмана построят новый выставочный комплекс на Васильевском острове

Объект появится на Васильевском острове, в переулке Декабристов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге согласован архитектурный облик нового выставочного комплекса для Академического театра балета Бориса Эйфмана. Объект появится на Васильевском острове, в переулке Декабристов.

Как сообщили в Смольном, в новом комплексе разместятся выставочная зона, мастерские для подготовки сценического оформления, а также помещения для хранения декораций и реквизита. Проект уже получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что развитие инфраструктуры театра станет вкладом в сохранение и развитие петербургских балетных традиций.

- Петербург - родина русского балета. Мы делаем все возможное, чтобы сохранять и развивать наши великие традиции. Поддержка театра Бориса Эйфмана - это инвестиции в будущее петербургской школы балета, - отметил глава города.

При проектировании особое внимание уделили интеграции здания в историческую среду района. Фасады комплекса будут обращены к Уральской улице и гармонично сочетаться с окружающей застройкой, включая объект культурного наследия - комплекс построек бывшего Кожевенного завода. Территорию вокруг комплекса благоустроят и озеленят, также предусмотрено создание открытой автостоянки.

Ранее стало известно, что на территории бывшего кожевенного завода планируется масштабное развитие общественного пространства. Помимо объектов для театра Бориса Эйфмана, здесь могут появиться школа на 825 мест, детский сад на 60 воспитанников и спортивный комплекс.