Особое внимание уделят личностному и профессиональному развитию участников. Фото: gov.spb.ru

Третья группа участников СВО приступила к занятиям по программе «Время героев Санкт Петербурга». Группа приступила к обучению 16 июня. В первый модуль попали 16 участников боевых действий и ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Сама же программа рассчитана на год - на более 500 учебных часов. Новоявленные ученики пройдут шесть модулей и получат знания в различных областях.

- Петербург, следуя поручению президента, готовит участников к работе в городском управлении. Перед Северной столицей стоят важные задачи, требующие смелых и решительных людей, способных эффективно добиваться целей. Преподаватели и наставники помогают участникам накапливать управленческий опыт и осваивать новые навыки, что позволяет привлекать их к госслужбе на пользу петербуржцам, – рассказал губернатор Александр Беглов.

Особое внимание уделят личностному и профессиональному развитию участников программы. Для них также запланированы спортивные и культурные мероприятия. Всего в программу было зачислено 83 человека, из которых 62 проходят обучение в настоящее время. К слову, более 80 процентов участников проекта уже трудоустроили.